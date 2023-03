Weghorst over ophef na aanraken Liverpool-bordje: ’Ik wilde Virgil pesten’

Dat Weghorst juist dit nú deed - vlak voor de kraker tegen de rivaal - valt slecht. Bovendien liet de aanvaller weinig bijzonders zien tijdens de wedstrijd, die zijn ploeg zeer pijnlijk met 7-0 verloor. Na minder dan een uur werd hij uit zijn lijden verlost.

Weghorst heeft inmiddels gereageerd op de ophef. Op Instagram Stories laat hij weten dat hij het bordje aanraakte om Virgil van Dijk te pesten. „Normaal gesproken geef ik geen commentaar op berichten in de media, maar nu is dat het wel waard omdat de geweldige supporters van United belangrijk voor mij zijn. Ik weet van de nationale ploeg dat Virgil dat bordje altijd aanraakt. De enige bedoeling die ik had is dat ik hem voor de wedstrijd wilde plagen door hem ervan te weerhouden het bordje aan te raken”, verklaart Weghorst.

Weghorst vervolgt: „Als kind was ik altijd supporter van FC Twente, nu ben ik een trotse speler van Manchester United. Aan mijn betrokkenheid bij deze ongelofelijke club kan nooit worden getwijfeld. Zondag was een verschrikkelijke dag voor ons allemaal. We zullen samen sterker terugveren en onze doelen voor dit seizoen halen.”

Het opmerkelijke moment werd door Liverpool TV vastgelegd. Normaal gesproken tikken alleen de spelers van Liverpool het bord aan. Al scherpte trainer Jürgen Klopp de ’regels’ hiervoor eerder aan. Zolang de selectie geen prijs pakte, mocht niemand het bord aanraken. Cody Gakpo moet hier derhalve bijvoorbeeld nog op wachten.

Weghorst heeft ooit eerder een uitspraak gedaan over zijn liefde voor The Reds. In 2020 zei hij - toen speler van VfL Wolfsburg - dat hij ’nog steeds kippenvel krijgt van You ’ll Never Walk Alone’.

Op Twitter wordt hij er dan ook flink op aangesproken door de fans van United: