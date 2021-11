Sport kort: Golfer Brooks Koepka verslaat rivaal Bryson DeChambeau in showwedstrijd The Match

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golfer Koepka verslaat rivaal DeChambeau in The Match

10.42 uur: De Amerikaanse golfer Brooks Koepka heeft zijn rivaal Bryson DeChambeau verslagen in The Match, een live op tv uitgezonden showwedstrijd. Het duel tussen Koepka en DeChambeau ging in principe over twaalf holes op de Wynn Golf Club in Las Vegas, maar na negen holes had de 31-jarige Koepka de winst al binnen.

De iconen Tiger Woods en Phil Mickelson begonnen drie jaar geleden met The Match, waarvan nu vijf edities zijn geweest. Bij de eerste editie in 2018 was de inzet 9 miljoen dollar. Mickelson versloeg Woods in een lange partij over 22 holes en dat leverde hem de volle buit op.

In de jaren erna ging de opbrengst van The Match steeds naar een goed doel. De golfers Mickelson, Woods en DeChambeau kregen in de partijen hulp van sterren uit andere sporten, onder wie American footballers Tom Brady, Peyton Manning en Aaron Rodgers en de basketballers Stephen Curry en Charles Barkley.

In Las Vegas was de vijfde editie van The Match weer een strijd tussen twee golfers. Viervoudig majorwinnaar Koepka en DeChambeau, vorig jaar de beste op de US Open, hebben een moeizame relatie. Vooral verbaal botsten ze de afgelopen jaren regelmatig. De twee topgolfers zetten hun onderlinge vete recent opzij in de Ryder Cup. Ze bezorgden de Verenigde Staten de winst in het prestigieuze duel met Europa.

Koepka overvleugelde DeChambeau op de Wynn Golf Club. Hij nam al op de tweede hole een voorsprong. De strijd was voorbij toen Koepka na de negende hole vier punten voor stond. "Ik ga er niet over liegen, ik wilde je gewoon een pak slaag geven", zei de winnaar tegen DeChambeau.

WK hockey voor Jong Oranje in Zuid-Afrika uitgesteld

09.17 uur: De hockeysters van Jong Oranje gaan voorlopig niet naar Zuid-Afrika. De hockeyploeg zou maandag naar Potchefstroom vliegen voor het WK junioren. De internationale federatie FIH heeft het toernooi echter voorlopig uitgesteld vanwege de ontdekking van een nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant van het coronavirus in het zuiden van Afrika.

Het WK zou van 5 tot en met 16 december worden gehouden in Potchefstroom, een stad in het noorden van Zuid-Afrika, in de buurt van Johannesburg. Het evenement is tot nader order uitgesteld. „De veiligheid van iedereen die betrokken is bij FIH-evenementen heeft absolute prioriteit”, zegt directeur Thierry Weil. „Bovendien hebben veel landen, waaronder die van enkele deelnemende teams, hun reisbeperkingen voor Zuid-Afrika flink opgeschroefd.”

Voorzitter Erik Cornelissen van de Nederlandse bond spreekt van „een volledig terechte beslissing” van de FIH en de Zuid-Afrikaanse organisatie. „Daar staan we als KNHB vanzelfsprekend achter. Maar voor onze dames van Jong Oranje en hun staf is het tegelijkertijd een enorme teleurstelling. We hopen dat de FIH erin slaagt het toernooi, zodra dit veilig mogelijk is, alsnog te organiseren. De KNHB zal dan alle medewerking verlenen om het mogelijk te maken dat deze generatie speelsters alsnog een WK kan spelen.”

Phoenix Suns boeken vijftiende zege op rij

09.15 uur: De basketballers van Phoenix Suns blijven maar winnen in de NBA. De Suns boekten bij New York Knicks hun vijftiende overwinning op rij: 118-97. Devin Booker was met 32 punten de topscorer.

Phoenix Suns verloor bij de start van de competitie drie van de vier wedstrijden, maar begon daarna aan zegereeks die nog steeds loopt. Toch staat de ploeg niet bovenaan in het westen, want Golden State Warriors verloor pas twee keer. Stephen Curry leidde het team uit San Francisco vrijdagavond tegen Portland Trail Blazers naar de zeventiende zege van het seizoen: 118-103.

NBA-kampioen Milwaukee Bucks schreef bij Denver Nuggets de twaalfde overwinning in deze competitie bij: 120-109. Giannis Antetokounmpo was zoals gebruikelijk de uitblinker bij de Bucks, met 24 punten en 13 rebounds. Sacramento Kings won na maar liefst drie verlengingen met 141-137 bij Los Angeles Lakers. Na de reguliere speeltijd was de stand 100-100. LeBron James gooide 30 punten bij elkaar voor de Lakers.