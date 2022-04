Van de Zandschulp en Griekspoor in eerste ronde Monte Carlo uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP/HH

MONTE CARLO - Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi van Monte Carlo. In twee sets was de Amerikaan Sebastian Korda met 7-5 en 6-4 te sterk.