Quincy Promes: ’Ik ben vrij, dat zegt genoeg, denk ik’

Ajax-invaller Quincy Promes is tegen ADO Den Haag dicht bij een doelpunt, maar blijft droogstaan. Ⓒ Matty van Wijnbergen

DEN HAAG - Quincy Promes verstopte zich na afloop van het duel met ADO Den Haag (2-4) niet en ging voor de camera van FOX Sports in op zijn arrestatie, vorige week zondag. De aanvaller van Ajax, die in Den Haag na rust inviel, wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident. „Het was lekker om weer te mogen voetballen”, aldus Promes.