Rafael van der Vaart blikt vooruit op Europese clash Ajax: ’Gevoel zegt 1-3’

De ex-international zegt dat Ajax wel bij de les moet zijn. „Ondanks de 4-1 nederlaag van afgelopen weekeinde bij Nordsjaelland is Midtjylland de beste club van Denemarken. Vooral op de counter zijn ze best sterk. Het elftal is een mix van fysiek sterke spelers en kleine jongens die veel met de bal kunnen.”

Ajax mag volgens hem in Denemarken met niets minder dan drie punten genoegen nemen. „Iedereen heeft het over een zware poule. Maar kom op, Atalanta vorige week ook: daar moeten ze gewoon van winnen. Het zou mij teleurstellen als Ajax niet bij de eerste twee komt.”

Ajax oog-in-oog met voormalig target Pione Sisto

Ajax komt dinsdagavond in Denemarken oog-in-oog te staan met een voormalig transfertarget. De naam Pione Sisto zal bij menige Amsterdamse fan een belletje doen rinkelen. In 2015 was Ajax serieus in de markt voor de Deens-Soedanese aanvallende middenvelder, die destijds ook speelde voor FC Midtjylland en te boek stond als een groot talent.

Ajax was in 2015 geïnteresseerd in Pione Sisto. Ⓒ Getty Images

Ajax was echter niet de enige gegadigde voor Sisto. Ook FC Porto en Celta de Vigo hadden een oogje op de technisch begaafde speler, waarvoor toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer speciaal was afgereisd naar Tsjechië om hem te bekijken tijdens de wedstrijd Jong Denemarken-Jong Duitsland op het jeugd-EK.

Daar raakte hij enthousiast van Sisto, die een prijskaartje van zeven miljoen euro om zijn nek had hangen, maar nóg enthousiaster van Amin Younes. De vraagprijs van Midtjylland was destijds een fiks bedrag voor Ajax, dat mede op advies van De Boer uiteindelijk een streep door de transfer zette en doorschakelde naar Younes.

Daarbij speelde het ook mee dat Sisto telkens weer om bedenktijd vroeg. Younes zou uiteindelijk drie jaar voor Ajax spelen. En Sisto? Die vertrok naar Celta de Vigo. In Spanje kon hij zijn belofte niet inlossen, waarna hij deze zomer voor zes miljoen euro weer terugkeerde bij zijn oude liefde FC Midtjylland.