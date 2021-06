Oranje toont twee gezichten op weg naar EK

Frank de Boer kijkt vanaf de zijlijn toe. Ⓒ ANP

ENSCHEDE - Het voornaamste waar Frank de Boer zich – behoudens de klasse van Memphis Depay – een krappe week voor Oranjes EK-start aan kan vastklampen, is het feit dat oefeninterlands niks over het verloop van het eindtoernooi zeggen. De bondscoach heeft na de zwakke eerste helft tegen voetbaldreumes Georgië (3-0) nog een kleine week om het 5-3-2-systeem overboord te kieperen óf om zijn ploeg in die formatie alsnog klaar te stomen voor de wedstrijd tegen Oekraïne, op 13 juni.