PSV’er Denzel Dumfries verraste Rick van Drongelen na zwaar knieletsel

„Ik ben iedere dag met mijn herstel bezig, maak stappen”, vertelt Van Drongelen, die zijn status als op en top prof bevestigt met de vaart in zijn revalidatie. „Ik doe veel aan krachttraining, niet alleen voor de benen, maar voor het hele lichaam. Ik ben weer aan het trainen op mijn sprongen, om te kijken hoe de knie het houdt. Woensdag heb ik weer een sprongtest en als die goed gaat, mag ik weer beginnen met hardlopen. Buiten, op het veld. Ik lig daarmee zelfs een beetje voor op schema.”

De steun die Van Drongelen kreeg was niet alleen via zijn telefoon hartverwarmend. „Het was mooi dat ik op de dag dat het gebeurde natuurlijk al veel berichtjes kreeg”, aldus Van Drongelen. „Maar twee of drie dagen later, toen ik net was geopereerd, wilde mijn vriendin uit eten. Ze belde op, wilde dat heel graag. Ik had er eerlijk gezegd helemaal geen zin in. Ik had last en pijn van de operatie, maar ze bleef maar aandringen. Uiteindelijk zei ik: laten we maar gaan. Toen ik in het restaurant aankwam, zaten Denzel Dumfries (PSV, red.) en Sherel Floranus (SC Heerenveen, red.) daar. Zij waren speciaal voor mij naar Hamburg gereden. Dat vond ik echt prachtig. Met die jongens ben ik onder Alex Pastoor doorgebroken bij Sparta en heb ik nog veel contact. Echt mijn maatjes, goede gasten. Zodra we tijd hebben, proberen we ook bij elkaar te komen.”

Van Drongelen richt zijn pijlen, zonder te willen overhaasten, op een rentree in januari. „Vanaf dan hoop ik nog veel wedstrijden voor HSV te kunnen spelen”, zegt van Drongelen. „De club hoort in de Bundesliga en ik wil nog kunnen bijdragen aan een terugkeer. Zoals ik ook het EK met Jong Oranje wil meemaken (in maart wordt bij plaatsing de groepsfase afgewerkt, vanaf eind mei volgen de finaleduels, red.). Met Oranje onder 19 heb ik twee keer een EK gemist, omdat dit midden in de voorbereiding met Sparta viel. Twee jaar achter elkaar kon ik niet mee naar een EK, die wil ik nu met Jong Oranje en deze lichting echt meemaken.”