Ontslagen coureur Mazepin daagt Formule 1-team Haas voor rechter

Mazepin (23) beweert dat hij nog salaris tegoed heeft van Haas. „Het lijkt me dat een werkgever in ieder geval tot het moment van ontslag het salaris moet betalen en waarschijnlijk ook een soort ontslagvergoeding”, zegt de coureur in een interview met de Russische mediagroep RBC.

Haas besloot begin maart om alle banden met Mazepin en de Russische hoofdsponsor Uralkali te verbreken vanwege de Russische militaire inval in Oekraïne. Uralkali was een jaar eerder hoofdsponsor geworden van Haas. Het Russische kunstmestbedrijf is deels eigendom van de gefortuneerde vader van Mazepin.

Geen geld gezien

Haas verving de Rus voor de Deense coureur Kevin Magnussen. „Het team is contractuele verplichtingen niet nagekomen”, aldus Mazepin. „We hadden twee onafhankelijke contracten. Het verbreken van de overeenkomst met Uralkali had geen direct gevolg voor mijn plek bij het team. Ze namen twee afzonderlijke beslissingen. Ik heb mijn geld nog steeds niet gezien, dus we gaan naar de rechtbank. Ik heb de benodigde documenten al ingediend.”

Mazepin wist vorig jaar geen enkel WK-punt te pakken. Magnussen staat nu al op 15 punten.