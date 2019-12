Barney traint met dartslegende Taylor op weg naar WK

„Raymond zei onlangs: het lijkt me echt mooi als Phil me kan voorbereiden op het WK. En dus zijn we dat gaan regelen”, aldus de manager van de vijfvoudig wereldkampioen. „Phil is heel begaan, hij hoopt dat ’Ray’ het goed doet.” Onlangs speelde The Power ook al in een demo tegen Michael van Gerwen. Als voorbereiding op het WK won Mighty Mike met duidelijke cijfers van zijn voormalige rivaal: 9-3.

„Het wordt zijn laatste grote kunstje”, zegt manager Jaco van Bodegom. „Raymond wil het heel graag nog één keer goed doen. Hij doet het niet voor twee of drie rondjes doorkomen, hij is pas tevreden als hij de halve finales of verder haalt. De laatste tijd staat hij echt goed te gooien. Maar vanaf zaterdag moet het gebeuren.”

Vorig jaar vloog Van Barneveld er al in de tweede ronde uit, tegen de Litouwer Darius Labanauskas. Hij had toen al aangekondigd dat het WK 2020, dat vrijdagavond begint, zijn laatste toernooi zou worden. In maart, nadat hij in Ahoy een kansloze nederlaag had moeten incasseren tegen Michael van Gerwen, zei Van Barneveld dat hij per direct zou stoppen. ’Barney’ kwam daar al snel op terug en besloot toch het jaar af te maken.

Van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen, neemt op het WK in Londen dus definitief afscheid van de sport. In de eerste ronde gooit de 52-jarige Hagenaar tegen de Amerikaan Darin Young. Mocht Van Barneveld zijn openingswedstrijd winnen, dan stuit hij op landgenoot Jeffrey de Zwaan.

Van Barneveld en Taylor waren jarenlang de twee boegbeelden van het darts. Het duo speelde in 2007 de waarschijnlijk beste finale op het WK ooit. ’Barney’ trok in een ware thriller aan het langste eind met 7-6. Twee jaar later stonden de twee klasbakken weer in de finale tegenover elkaar. Taylor liet het zich niet gebeuren om nog een keer te verliezen van de voormalig postbode: met 7-1 zette hij hem duidelijk aan de kant.

De Engelsman stopte bijna twee jaar geleden, met zestien wereldtitels op zak. ’The Power’ was op zijn laatste WK heel dicht bij nummer 17, maar hij verloor op de eerste dag van 2018 de finale van zijn jonge landgenoot Rob Cross.

