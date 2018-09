Ploeggenoten blij met Ødegaard: ’Heeft de club leuk geregeld’

„Het heeft wel iets dat iemand van Real Madrid naar Heerenveen komt, vinden wij", aldus Van Aken. ,,Hij is heel rustig en kent Morten Torsby (zijn maatje en landgenoot, red.) natuurlijk al, een voordeel voor hem. Ik heb alleen beelden gezien en ben heel benieuwd.’’

Sterallures zijn het toptalent vreemd. „Hij voelt zich niet beter dan de rest, anders was hij ook niet hierheen gekomen. Eerst met Ronaldo op het trainingsveld en nu met mij. Hij gaat er in ieder geval niet op achteruit’’, zegt Van Aken met een knipoog.

Jurgen Streppel

Coach Jurgen Streppel ziet een groot contrast. „Buiten het veld is hij niet echt een Galactico, maar hij is wel een speler die link wordt als het niet gaat zoals hij wil. Dat is mooi. Hij moet weer gaan stralen en daar hebben wij een plan voor. Al zal ook hij tijd nodig hebben.’’