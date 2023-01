Robin Frijns mist ook Formule E-race in India

Het was al duidelijk dat de twee Formule E-races in Saoedi-Arabië dit weekeinde veel te vroeg kwamen voor de ABT Cupra-coureur. Ook de race in India, op 11 februari, zal Frijns moeten missen.

„Vrijdag zijn in het ziekenhuis de hechtingen eruit gehaald, maar het is allemaal nog erg dik”, aldus Frijns. „Het voelt nog heel stijf en zwak aan. Dat is ook normaal, want het verband is er net af gehaald. Volgende week ga ik naar de fysiotherapeut en dan zullen we zien hoe het de komende weken gaat.”

De doktoren geven Frijns weinig kans dat hij de Formule E-race erna, eind februari in Kaapstad, wél op de grid kan staan. „Maar ik ga proberen het tegendeel te bewijzen.” In Saoedi-Arabië wordt Frijns vervangen door de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde.