Dylan van Baarle wint op sensationele wijze Parijs-Roubaix

Na een fantastische koers - waarbij het ruim 200 kilometer stofhappen werd voor de renners - volgt Van Baarle Niki Terpstra (2014) op als laatste Nederlandse winnaar van de Hel van het Noorden. Zijn mooiste zege voor ’Roubaix’ was Dwars door Vlaanderen in 2021, maar met deze glorieuze triomf zet de geboren Voorburger zijn naam met hoofdletters in de annalen van de Nederlandse wielersport.

Met nog ruim 200 kilometer (!) koers te gaan, ontbrandde Parijs-Roubaix al. Ineos reed 70 procent van het peloton door waaiers aan stukken en zette de kasseienklassieker direct in vuur en vlam. De favorieten Van der Poel, Van Aert en Asgreen misten de slag op dat moment.

De mannen van de Britse wielerformatie plaatsten een coup en kregen ruim een minuut voorsprong op Van der Poel en co. Niki Terpstra zat wel bij het eerste peloton. Tussendoor gebeurde er nog van alles. Pedersen en Asgreen lagen op de grond, terwijl Ganna (Ineos) lek reed.

Terpstra solo

Terpstra reed solo weg en kreeg enkele sterke mannen mee even later. Van der Poel en Van Aert reden op ruim een minuut hierachter.

Geen regen, zo: de Hel van het Noorden werd weer een middag stofhappen. Ⓒ ANP/HH

In de totale chaos en hectiek van de koers bleven vier man over van de kopgroep: Mohoric, Casper Pedersen, Tom Devriendt en Laurent Pichon. Het regende onderwijl lekke banden. Van Aert moest weer van band wisselen ook en reed inmiddels een behoorlijk stuk achter.

Van Aert in de problemen

De groep met Van der Poel kwam in het Bos van Wallers wel terug in de groep der favorieten en reden een kleine twee minuten achter het viertal. Deze groep liet zich ook wat terugzakken zodat Van Aert kon terugkeren. Met de Belg en zijn ploeg Jumbo-Visma was er immers meer kans om de koplopers in te lopen.

Mohoric bleef vooraan rijden, met nog Devriendt en Pichon over. Hadden Van der Poel en Van Aert het geduld om de Sloveen - winnaar van Milaan-Sanremo eerder dit jaar - te laten gaan? Met nog 70 kilometer koers had Mohoric twee minuten voorsprong.

Nederlanders laten zich zien

Van der Poel bleef zich gedeisd houden in het jagende peloton. Met nog 54 km koersen besloot het achtervolgende peloton wel iets meer te gaan rijden om zo Mohoric, Devriendt en Pichon proberen te achterhalen. Het gat slonk dan ook snel. Dokkerend over de kasseien bleven de geijkte namen over. Van der Poel, Van Aert, Van Baarle en Taco van der Hoorn zaten hierbij. Van Baarle, sowieso al in vorm dit voorjaar, koos om weg te rijden.

De Nederlander kwam bij Pichon, maar Mohoric en de Belg Devriendt waren nog weg. Van Aert besloot weg te rijden op een kasseienstrook en gaf er een serieuze snok aan. Dat lieten Stefan Küng en Van der Poel niet gebeuren.

Onhandig

Küng, Van der Poel en Van Aert kwamen bij Van Baarle en Pichon. Het vijftal reed nog maar 30 seconden achter Mohoric en Devriendt. In deze achtervolging reed Van Aert lek. Onhandig, zo in de finale van de Hel van het Noorden. Niet veel later had ook koploper Mohoric een lekke band.

Mathieu van der Poel dendert over de kasseien heen. Ⓒ EPA

De Sloveen kwam al rap weer terug bij de Belg, maar ook de ijzersterke Van Baarle en ineens ook Yves Lampaert. Dit viertal reed ineens voorop. Ze reden wel 42 seconden voor op Van der Poel en Van Aert, met nog 25 km te gaan. Van der Poel moest er inmiddels ook af en gaf zich gewonnen.

Sensationale Van Baarle

Van Baarle reed zich op 19 km voor de finish los op een kasseienstrook. Werd hij de opvolger van Terpstra als laatste Nederlandse winnaar? Mohoric en Lampaert in de achtervolging. En Van der Poel, die was toch al verslagen? Niet dus. MvdP hervond zichzelf en ging richting het achtervolgingsgroepje van Van Aert.

Van Baarle reed ondertussen nog verder weg: 40 seconden voorsprong. Wie ging hem nog van de zege afhouden?

Niemand dus, want de Nederlander kwam solo aan over de Velodrome in Roubaix. Wat een geweldige zege! Van Aert sprintte nog naar een tweede plek, Küng werd derde. Van der Poel werd uiteindelijk negende.

De beelden van de zege:

Van Baarle zevende Nederlander op erelijst Parijs-Roubaix

Van Baarle is de zevende Nederlander in de historie die Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Dat deed de Nederlander van Ineos Grenadiers in de 119e editie van de Noord-Franse keienklassieker na een knappe solo. Hij volgde daarmee Niki Terpstra op, die in 2014 de laatste Nederlandse winnaar was.

Peter Post was in 1964 de eerste Nederlander die Parijs-Roubaix wist te winnen. Drie jaar later won Jan Janssen. Daarna duurde het 15 jaar voordat Jan Raas zegevierde, in 1983 gevolgd door Hennie Kuiper. Knaven, de ploegleider van Van Baarle bij Ineos, was de beste in 2001. Dertien jaar later volgde de zege van Terpstra, die nu met Van Baarle een opvolger heeft.