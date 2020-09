Coronaproof beachvolleybal volgens ’spannende’ formule

Alexander Brouwer (l.) en Robert Meeuwsen ’slaan’ in Utrecht alvast een balletje onder het toeziend oog van initiatiefnemer Wilco Nijland. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De internationale beachvolleybaltour is dit jaar afgeblazen, maar veel mondiale toppers zijn in Utrecht paraat voor een wel heel bijzonder evenement. Op het stationsplein aan de Jaarbeurs-zijde is een coronaproof stadion verrezen waarin mannen en vrouwen vier dagen lang gaan strijden om de titel ’King of the Court’.