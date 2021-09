Handbalster Martine Smeets stopt na 130 interlands bij Oranje

„Na de Spelen merk ik dat ik nog lang niet opgeladen ben”, zegt Smeets. „Lichamelijk vraagt het veel. Het is zwaar, ook door het drukke wedstrijdschema in combinatie met het vele reizen in de Roemeense competitie en de Champions League. Om op dit niveau door te kunnen handballen, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik keuzes moet maken.”

Smeets, die ook in Duitsland en Noorwegen handbalde, debuteerde begin 2012 in Oranje. De hoekspeelster tekende in 130 interlands voor 214 doelpunten. Haar laatste interland was begin vorige maand op de Olympische Spelen van Tokio, waar de handbalsters in de kwartfinales kansloos verloren van Frankrijk.

Smeets won met Oranje zilver op het WK 2015 en brons op het WK 2017 en EK 2018. Het hoogtepunt van haar interlandcarrière was het veroveren van de wereldtitel, eind 2019 in Japan. „Dat was geweldig. Het zijn herinneringen die me voor altijd bijblijven.”