Na Valtteri Bottas ook Yuki Tsunoda gestraft in Spielberg

Tijdens de kwalificatiesessie had Tsunoda net een snelle ronde gereden en was hij vervolgens bezig aan een langzame ronde, waarop hij de pushende Valtteri Bottas bij het ingaan van bocht 4 in de weg reed. De stewards noemen dit onnodig en stellen dat Tsunoda beter gewaarschuwd had moeten worden door zijn team. Naast de gridstraf krijgt de Japanse nieuweling ook een strafpunt op zijn licentie. Williams-coureur George Russell begint nu als tiende.

Bottas kreeg vrijdag al een gridstraf van drie plekken na een spin in de pitstraat tijdens de tweede vrije training. Hij zette in de kwalificatie de tweede tijd neer achter Max Verstappen, maar start zondag dus als vijfde.