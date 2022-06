Verkeerd naamplaatje oorzaak blunder bij dodelijke crash Isle of Man

De organisatie van de beruchte wegraces meldde begin deze maand dat de Franse zijspancoureur Olivier Lavorel om het leven was gekomen bij een crash in de zogeheten sidecar-race. Zijn teamgenoot César Chanal zou in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Het bleek enige tijd later echter precies andersom te zijn.

Het is niet duidelijk waarom Chanal en Lavorel elkaars naamplaatje hadden. Beide racers werden uiteindelijk geïdentificeerd aan hun haar en hun bloedgroepen.

Bekijk ook: Vader en zoon komen om het leven bij beruchte motorraces op Isle of Man

Chanal was een van de vijf coureurs die omkwamen tijdens de TT op Isle of man dit jaar. De TT-races op de openbare wegen van het Britse eiland, dat in de zee tussen Engeland en Noord-Ierland ligt, zijn berucht. Sinds de eerste editie in 1907 kwamen al ruim 250 deelnemers om het leven bij ongelukken.