Mercedes weigert deelname aan fotomoment Formule 1-gala

Max Verstappen werd tijdens de laatste race van het seizoen kampioen en versloeg Lewis Hamilton. Mercedes tekende direct protest aan tegen de gang van zaken omtrent de procedure rond de safety car, dat werd verworpen door de stewards. Het topteam heeft nog tot donderdagavond de tijd om in beroep te gaan.

Donderdagavond is het FIA-gala waar Verstappen bijvoorbeeld zijn kampioenstrofee krijgt uitgereikt. Of een afvaardiging van Mercedes – inclusief Hamilton en Valtteri Bottas – daarbij aanwezig is valt nog te bezien.

Mercedes heeft besloten om richting dat gala van de autosportfederatie geen auto’s beschikbaar te stellen voor een traditionele foto. De FIA vraagt alle auto’s op voor dat moment, ook uit andere autosportklasses. Mercedes stuurde de Formule 1-auto en ook de Formule E-auto niet op.

Het team werd wederom constructeurskampioen in de Formule 1, maar sinds zondagavond is het stil op de sociale media-kanalen. Nyck de Vries werd eerder namens Mercedes kampioen in de Formule E.

Volgens sportmarketeer Frank van den Wall Bake kan de houding van Mercedes na de laatste race van het seizoen een negatief effect hebben: