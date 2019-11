’Barney’ gooit telefoon weg richting laatste WK darts

Raymond van Barneveld moet in de eerste ronde van het WK darts afrekenen met Darin Young. Ⓒ PDC

Raymond van Barneveld die het bij zijn laatste WK in de finale opneemt tegen Michael van Gerwen. Dat zou voor organisator PDC een scenario zijn om van te smullen. Op de eerste dag van het nieuwe jaar zullen we weten of deze droom werkelijkheid is geworden. De meervoudig wereldkampioenen werden bij de loting voor het mondiale eindtoernooi via de twee speelhelften gescheiden, waardoor een confrontatie alleen in de de eindstrijd mogelijk is.