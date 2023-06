Spaanse bondscoach Luis de la Fuente met speciale benadering tegen Italië

De 61-jarige trainer verving Luis Enrique, na een voor Spanje teleurstellend verlopen wereldkampioenschap in Qatar eind vorig jaar. Hij verloor in de kwalificatie voor het EK van volgend jaar al van Schotland en staat sindsdien onder druk. „Op dit moment hebben we maar een doel; winnen van Italië en zondag de finale spelen.”

De laatste hoofdprijs van Spanje dateert van 2012, met de winst op het Europees kampioenschap. „Nu hebben we een uitgelezen kans weer iets te winnen”, zegt De la Fuente. „Die moeten we proberen te pakken. Dat is nu het enige dat telt. Daarna zien we wel verder. We hebben de spelers er voor, we kunnen het. Maar onze tegenstanders kunnen het ook, dat maakt het zo lastig.”

"We hechten groot belang aan dit toernooi"

Volgens de trainer zijn Spanje en Italië met elkaar te vergelijken. „We bevinden ons ongeveer in dezelfde situatie. Beide teams zijn zich in een nieuwe fase aan het ontwikkelen, worden beter, maar hebben ook weinig tijd om iets op te bouwen. Er worden prestaties verwacht. We hebben voldoende kwaliteiten om op het hoogste niveau wedstrijden te winnen, net als zij. Details zullen beslissend zijn.”

Mancini

Het Italiaanse voetbalelftal kon wel eens een ’boost’ krijgen door het succes van de clubs uit het land in de Europese toernooien dit seizoen. Dat zei bondscoach Roberto Mancini in aanloop naar de ontmoeting met Spanje.

Inter stond in de finale van de Champions League, AS Roma in de eindstrijd van de Europa League en Fiorentina deed tot het laatst mee in de Conference League. Ze verloren wel alle drie. „Maar ik denk dat ze beter hadden verdiend”, aldus Mancini. „Het zegt iets over de kwaliteit van het Italiaanse voetbal dat ze zover zijn gekomen. Al is het frustrerend dat er geen zege is geboekt.”

Roberto Mancini kijkt toe bij een training van Italië. Ⓒ ANP/HH

Het werkt desondanks door in het nationale elftal, aldus de trainer. „We hebben voor de tweede keer de laatste vier van de Nations League bereikt, deze keer hebben we dat gedaan met meerdere jonge spelers. Dat is een mooie prestatie. We hechten groot belang aan dit toernooi. Winnen zou geweldig zijn. Maar er wachten ons zware tegenstanders.”

Italië deed eind vorig jaar niet mee aan het WK in Qatar. Het land had zich niet gekwalificeerd.