’Onderzoek starten naar doorgaan Liverpool - Atlético de moeite waard’

Dat zegt Angela McLean, belangrijk gezondheidsadviseur van de Engelse regering. „Er is uiteraard niets meer aan te veranderen. Maar als er een moment komt dat we alles van deze crisis gaan evalueren lijkt het mij de moeite waard dit bij het onderzoek te betrekken.” Het zou er dan met name omgaan of de Spaanse bezoekers het virus bij zich hebben gedragen. Er waren bij het duel ook veel fans van Atlético aanwezig.

Volgens minister van Financiën Rishi Sunak is de beslissing om enkele grote sportevenementen te laten doorgaan, terwijl enkele dagen later de lockdown werd afgekondigd, een juiste geweest. „Alle beslissingen die we hebben genomen zijn gebaseerd geweest op wetenschappelijk advies. Daarom hebben we steeds de juiste keuzes en afwegingen kunnen maken.”