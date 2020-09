PSV deed ultieme kaappoging voor Ibrahim Sangaré

Ibrahim Sangaré wil bij PSV veel vooruitgang boeken. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Ibrahim Sangaré (22) was bijna speler van Southampton, maar stapte maandagmiddag de perskamer binnen van PSV. De Ivoriaans international tekende een contract voor vijf seizoenen. De ultieme kaappoging van de Eindhovenaren had, na interventie van met name trainer Roger Schmidt volgens de speler, effect gesorteerd. „De dingen gingen wat traag bij Southampton en ik was erg geïnteresseerd in het voorstel van PSV, wat me heeft doen besluiten hierheen te gaan”, aldus Sangaré.