Begrijpelijk dat Sneijder dat even loslaat

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

Matthijs de Ligt hield dit weekeinde de bank warm van Juventus. Bondscoach Ronald Koeman zal de voormalig Ajacied vrijdag opnemen in zijn definitieve selectie en hem opstellen in de basis begin september in de EK-kwalificatie-interlands tegen Duitsland en Estland. Koeman weet wat een transfer naar een Europese topclub inhoudt en begrijpt dat zo’n overstap een aanpassingsperiode kan vergen voor een jonge speler. Of een club nu twintig, vijftig of tachtig miljoen euro heeft betaald, De Ligt is geen robot.