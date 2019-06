Video: Geboortestad verrast Giro-held met staande ovatie

De Spaanse renner van Astana besloot om even de benen te strekken. Samen met zijn vriendin ging de tweevoudig etappewinnaar een blokje om in zijn geboortestad Guernica. Opeens stuitte Bilbao op een grote menigte, die een oorverdovend applaus over had voor hun lokale held.

Naast luid applaus werd er ook een typisch Spaanse dans voor hem uitgevoerd. De speciale stadswandeling eindigde met een Baskisch overwinningslied.