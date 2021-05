Eerste ronde direct het eindstation voor Kiki Bertens op Roland Garros

Bertens begon zonder hoge verwachtingen aan haar geliefde toernooi in Parijs. De Wateringse heeft een tot dusver moeizaam 2021 achter de rug en de laatste weken waren ronduit zwaar. Het herstel na haar achillespeesoperatie duurde veel langer dan ze hoopte en haar rentree op de baan verliep teleurstellend. Eind vorige maand boekte Bertens pas haar eerste overwinning van dit seizoen op de WTA-tour.

Uit voorzorg sloeg Bertens, die inmiddels is afgezakt naar de zeventiende positie op de wereldranglijst, het toernooi van Rome en Belgrado over om haar achillespees nog wat extra rust te gunnen. Het bleek maandagochtend echter weinig uit te maken.

De Nederlandse begon zeer matig aan haar partij tegen Hercog en leverde direct haar eerste drie servicegames in. De Sloveense hield zelf wel haar opslag, waardoor Bertens binnen no time tegen een 0-5 achterstand aankeek. Ze pakte nog een break terug, maar in de game daarna leverde de Nederlandse voor de vierde keer haar service in, waardoor ze de eerste set kansloos verloor: 1-6. Ondertussen liepen de frustraties bij Bertens hoog op.

In het tweede bedrijf begon het allemaal een stuk beter te lopen bij Bertens. Het was nu niet de Nederlandse, maar de Sloveense die moeite had met het behouden van haar servicegames. Bertens speelde goed, trok het initiatief veel meer naar zich toe en liep uit naar een 4-1 voorsprong. Hercog kwam terug tot 3-4, maar verder liet Bertens haar tegenstandster niet komen. Met 6-3 trok ze de tweede set uiteindelijk naar zich toe.

In de beslissende set liep Bertens uit naar een 2-0 voorsprong. Hercog toonde karakter, brak direct terug en met een makkelijke servicegame maakte ze er 2-2 van. Toch leek het goed te komen voor de Nederlandse die niet veel later weer tegen een 4-2 voorsprong aankeek. Hercog pakte echter vier games op rij en stuurde een gefrustreerde Bertens naar huis.