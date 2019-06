Martens: ’Dealen met de pijn’

De Limburgse linksbuiten heeft last van een teen van haar linkervoet. „Het gaat vooruit, het voelt al beter dan gisteren”, zei Martens donderdag in het statige Hotel Royal Hainaut in Valenciennes. „We hebben nog twee dagen en in 48 uur kan veel gebeuren. Ik moet gewoon dealen met de pijn die ik heb. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

De aanvalster van Oranje onthulde dat ze al een tijdje last heeft van die teen. „Maar nu kreeg ik na de wedstrijd veel meer reactie dan daarvoor. Na de vorige wedstrijden was dat veel minder zichtbaar. Het gaat om iets heel kleins, maar het doet wel heel veel zeer.”

