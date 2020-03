Oproep IOC aan olympische atleten: ’Blijf trainen’

„Het IOC moedigt alle atleten aan om zich zo goed mogelijk te blijven voorbereiden”, zo stelt de bond in een verklaring op de website. „Samen met de nationale sportbonden zullen we hen blijven steunen. We zullen de sporters continu blijven voorzien van de laatste ontwikkelingen.”

Tokio 2020 wordt voorlopig niet afgelast, zo kondigt het IOC aan. „Met nog meer dan vier maanden te gaan vóór de start van Spelen is dit niet het moment om drastische beslissingen te nemen. Speculeren is op dit moment vooral contraproductief. Natuurlijk COVID-19 heeft invloed op de voorbereidingen richting de Olympische Spelen en de situatie verandert per dag, maar het IOC blijft zich volledig inzetten.

Desondanks spreekt het International Olympisch Commitee van ’een ongekende situatie’. „Onze gedachten zijn bij iedereen die momenteel wordt getroffen. We zijn solidair aan de samenleving en doen alles om het virus te lijf te gaan.”

Wel zullen de kwalificatieopties moeten worden aangepast vanwege het virus, dat de sportwereld heeft stilgelegd. Maar het IOC blijft erop vertrouwen dat de Spelen op 24 juli in de Japanse hoofdstad beginnen.

Een uitdaging noemt het IOC het vervolg van de kwalificatieprocedures. 57 procent van de 11.000 atleten die in Tokio welkom zijn, zijn al geplaatst voor de Spelen. Voor de overige 47 procent gaat het IOC in de slag met de internationale sportbonden waarbij kwalificatie mogelijk wordt gebaseerd op huidige rankings of historische resultaten. Het virus, dat inmiddels 190.000 mensen heeft besmet en wereldwijd meer dan 7500 slachtoffers heeft geëist, heeft tot afgelasting van heel wat kwalificatietoernooien geleid. Maandag werd het bokstoernooi in Londen nog gestaakt.

Niet uitgesloten is dat er iets meer atleten kunnen deelnemen in Tokio. „Dat zal per geval worden bekeken”, aldus het IOC dat begin april met nadere mededelingen over de kwalificatie komt. De komende dagen wordt verder gepraat met onder anderen vertegenwoordigers van nationale olympische comité’s en vertegenwoordigers van sporters.