’Het is oprecht heel erg veel, ik heb geen idee waar het eindigt’ Margot van Geffen slecht als vierde hockeyster de grens van 250 Oranje-duels

Door Steven Kooijman

Margot van Geffen geeft aan dat ze na de Olympische Spelen van Parijs (2024) zeker stopt als Oranje-international. De 33-jarige tophockeyster speelt dinsdagavond haar 250e interland. Alleen Minke Smabers, Eva de Goede en Fatima Moreira de Melo bereikten eerder deze mijlpaal. Ⓒ René Bouwman

AMSTELVEEN - Als vierde Nederlandse hockeyster ooit speelt ze dinsdagavond tegen Nieuw-Zeeland haar 250e interland. Nooit raakte ze geblesseerd, behalve die ene keer tijdens een potje ijshockey. Margot van Geffen (33) over haar meest bijzondere duels in het shirt van Oranje. „Het is oprecht heel erg veel. Ik heb geen idee waar het eindigt.”