Ajax: ’Quincy Promes niet op training verschenen’

Quincy Promes tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en FC Midtjylland. Links Zakaria Labyad. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Ajax is een reactie gevraagd op de arrestatie van Quincy Promes zondagochtend op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige steekpartij. De club is informatie aan het verzamelen. „Maar Quincy is niet op de training verschenen”, is het enige dat een woordvoerder nu kwijt wil.