Oekraïense Svitolina wil niet spelen tegen Russische tennisster

Het IOC kwam later maandag met het advies aan de sportbonden om sporters uit Rusland en Wit-Rusland helemaal te weren van wedstrijden. Svitolina deed haar uitspraken echter voor die mededeling.

„Wij, tennissers uit Oekraïne, hebben de ATP, WTA en ITF gevraagd om de aanbevelingen van het IOC op te volgen en spelers uit Rusland en Wit-Rusland alleen te accepteren als neutrale atleten zonder nationale symbolen, vlaggen of volksliederen”, zei Svitolina, die in Mexico als eerste is geplaatst. „Als gevolg daarvan zal ik morgen niet spelen in Monterrey, en ook niet in een andere partij tegen een tennisser uit Rusland of Wit-Rusland, tenzij de organisaties de gewenste maatregelen nemen.”

Svitolina had een dag eerder nog bekendgemaakt dat zij het prijzengeld dat zij zou winnen op het toernooi in Mexico en op de komende WTA-toernooien in de Verenigde Staten, zou doneren aan het leger van haar land. Ook wil ze een deel van het prijzengeld schenken aan humanitaire hulpacties in Oekraïne na de inval van Rusland.

Oekraïense tennisster Kostjoek wil actie tegen Rusland van WTA

De Oekraïense tennisster Marta Kostjoek heeft in een verklaring op sociale media de overkoepelende tennisorganisatie voor vrouwen WTA en tennisbond ITF opgeroepen per direct de Russische regering te veroordelen en alle toernooien uit het land weg te halen. De ITF had al laten weten de toernooien van de bond in Rusland te schrappen.

„Wij tennissers uit Oekraïne willen onze verwondering en teleurstelling uitspreken over het gebrek aan respons over de situatie in ons land”, schrijft Kostjoek. „Het is extra opvallend dat in voorgaande gevallen van sociale onrechtvaardigheid en seksueel misbruik de reactie van de WTA heel snel, gepast en moedig was. Ons land, Oekraïne, wordt aangevallen door een superieure nucleaire macht. De bommen en raketten treffen onze huizen, doden onze mensen en verwoesten ons leven. We eisen dat de WTA de Russische regering meteen veroordeelt en alle toernooien weghaalt uit Rusland en dat de ITF hetzelfde doet.”

De tennisster, de nummer 54 van de WTA-ranking, sprak haar steun uit aan alle collega’s uit Rusland en de Russisch sprekende spelers, omdat de „niet uitgelokte aanvallen” zijn gedaan zonder hun medeweten of deelname.