Reorganisatie bij dolend McLaren: ook technisch directeur weg

Key is per direct weg, nadat CEO Zak Brown er geen fiducie meer in had dat hij de sleutel tot hernieuwd succes zou zijn. De Britse engineer werkte sinds 2019 bij Mclaren, dat hem destijds overnam van Toro Rosso (nu AlphaTauri).

Eerder vertrok Seidl al naar Sauber en werd Andrea Stella aangesteld als nieuwe teambaas. McLaren gaat het technisch directeurschap verdelen onder drie man: Peter Prodromou, Neil Houldey én David Sanchez. Die laatste maakte onlangs zijn vertrek bij Ferrari bekend en treedt per 1 januari 2024 in dienst bij McLaren, het team waarvoor hij eerder al werkte.

Reorganisatie

CEO Brown verklaart de reorganisatie bij het Formule 1-team, dat nog puntloos is na de eerste twee races van het seizoen en vorig jaar de strijd om de vierde plek bij de constructeurs verloor van Alpine:

,,Het is me al een tijdje duidelijk dat onze technische ontwikkeling niet snel genoeg is gegaan om onze ambitie om weer vooraan op de grid te komen te realiseren. Ik ben blij dat we, na een volledige beoordeling met Andrea te hebben voltooid, nu in staat zijn om de herstructurering door te voeren die nodig is om de boel in gang te zetten om dit om te buigen. Deze strategische veranderingen zorgen voor het succes van het team op de lange termijn en zijn nodig om McLaren weer te zien winnen.”