Gemiste penalty Lewandowski kost Polen de zege tegen Mexico

Het eerste half uur was voor Mexico, dat met de Ajacieden Jorge Sanchez en Edson Alvarez in de basis begon, net als voormalig PSV’er Hirving Lozano. Erick Gutierrez zat op de bank. Bij Polen startte Feyenoorder Sebastian Szymanski in de basis. op doel: Guillermo Ochoa (37), een vast beeld tijdens Wk krijg je het gevoel. Zijn clubloopbaan is al jaren tanende, maar eenmaal in het doel van Mexico verandert hij in een hedendaagse Rinat Dassaev.

Echt veel hoefde hij de eerste helft niet in actie te komen, de aanvallen waren vooral voor Mexico, dat vooral via de zijkanten met Lozano en Alexis Vega gevaar stichtte.

Misser Lewandowski

Ondanks het lichte overwicht voor de Mexicanen, ging de bal aan de andere kant na rust op de stip. Lewandowski - tot op dat moment niet gezien - werd binnen de zestienmeter neergelegd door Hector Moreno. Althans, zo zag de VAR het, want de arbiter in eerste instantie niet. Pas na ingrijpen van de videoscheidsrechter de bal op de stip. Lewandowski zette zich achter de bal, maar Ochoa was eens te meer een held tussen de palen. Hij stopte zijn ietwat matige inzet.

De matige strafschop van Lewandowski Ⓒ ANP/HH

Deze misser kwam Polen niet te boven, al kwam ook Mexico, buiten een gelukkige kopbal-poging van Lozano, niet meer tot doelpunten. Saudi-Arabië gaat nu aan de leiding in deze poule, Argentinië staat vierde.