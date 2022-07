Premium Het beste van De Telegraaf

Mieke Havik: ’Elkaar het succes misgunnen is vrouwending’ Vrouwelijke Tour-renners in voetsporen Mieke Havik: ’Ik voelde me even Jan Janssen’

Mieke Havik denkt met gemengde gevoelens terug aan de eerste Tour de France voor vrouwen. In 1984 had ze de gele primeur en mocht ze na achttien etappes de groene trui mee naar huis nemen. Ⓒ ROY SCHRIEMER

HEEZE - Als de vrouwen zondag beginnen aan hun Ronde van Frankrijk, treden ze in de voetsporen van een vorige generatie. In 1984 startte de Tour-organisatie ook een uitgave wielrensters. De eerste geletruidraagster was Mieke Havik (65), die uiteindelijk na achttien (!) etappes het groen naar huis nam. „Na een paar dagen vonden mijn ploeggenoten het wel een keer leuk geweest.”