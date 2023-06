Max Verstappen: ’Nooit verwacht dit soort aantallen te halen’

„Het was vandaag erg koud in vergelijking met afgelopen vrijdag, dus we gleden aardig wat rond. Gelukkig hebben we hem weer over de streep kunnen trekken. Het was lastig om de temperatuur in de banden te houden, het gripniveau was laag. Daarom was de voorsprong misschien niet zo groot”, aldus Verstappen, die uiteindelijk alsnog een marge van tien seconden had in vergelijking met nummer twee Fernando Alonso.

Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing zo de honderdste zege in de historie. „Dat is geweldig. Zelf had ik ook nooit verwacht dit soort aantallen te halen”, doelde hij op zijn 41e overwinning. „We blijven genieten en tegelijkertijd hard werken. Dit was weer een geweldige dag.”