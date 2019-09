Barcelona houdt hoop: ’Neymar wil terug’

„Neymar wil terug en wij zullen er alles aan doen om hem terug te halen”, vertelt Javier Bordas, sportief directeur van FC Barcelona aan EFE.

De volgende mogelijkheid voor Blaugrana om de Braziliaanse superster naar Camp Nou te halen is in januari, wanneer de transfermarkt weer tijdelijk open gaat. Barcelona geeft te kennis om dan opnieuw een poging te wagen. „We zien wel wat er gaat gebeuren, de voetbalwereld verandert aan de lopende band. En Neymar blijft Neymar.”

Bordas is ervan overtuigd dat Neymar ooit weer het shirt van Barcelona zal dragen. „Hij wil voor Barcelona spelen. Hij heeft zich in Parijs niet kunnen aarden. Het was een fout van hem om daarheen te gaan en dat geeft hij zelf ook toe.”

Messi

De komst van Neymar is niet het enige onderwerp van gesprek bij de club. De toekomst van Lionel Messi blijkt ook onzeker te zijn. Veel supporters maken zich zorgen om de clausule in het contract van hun sterspeler, die luidt dat de kleine Argentijn zelf mag bepalen of hij aan het eind van het seizoen Barcelona achter zich laat. „Ik zie hem niet elders spelen dan hier”, zegt Bordas. „Er zijn weinig mensen zo nauw verbonden met de club als Messi. Hij blijft hier. Messi is Barcelona en Barcelona is zijn thuis.”