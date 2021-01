Vitesse in ieder geval voor even naast Ajax na zege op FC Utrecht

Vitesse was het grootste deel van de wedstrijd heer en meester, maar verzuimde na de 1-0 voorsprong verder afstand te nemen, zodat FC Utrecht zich in de tweede helft op wilskracht terug in de wedstrijd wist te knokken. Waar het tegen AZ en FC Groningen lukte om een late gelijkmaker te maken, bleef die ditmaal uit: 1-0. Door dit resultaat is Vitesse qua punten langszij koploper Ajax gekomen en is de voorsprong van de Arnhemmers op nummer tien FC Utrecht opgelopen tot maar liefst zeventien punten.

Vitesse doet dit seizoen wat FC Utrecht eigenlijk van plan was: de traditionele topdrie uitdagen. De afgelopen seizoenen waren beide clubs aan elkaar gewaagd en streden ze regelmatig in de play-offs om een Europees ticket, maar waar Vitesse een grote stap voorwaarts heeft gemaakt in vergelijking met vorig seizoen is FC Utrecht lelijk weggezakt. Door het gigantische gat tussen beide teams was er vooraf maar één opdracht voor de ploeg van René Hake en dat was winnen.

Dat is iets wat FC Utrecht maar zeer sporadisch doet. Door het bizar hoge aantal gelijke spelen (negen in de eerste vijftien wedstrijden) lijkt het onderhand wel FC Remise. Onder Hake is in elf wedstrijden pas éénmaal gewonnen (van hekkensluiter FC Emmen).

Vooraf leek het al niet erg waarschijnlijk, dat FC Utrecht de tegenvallende reeks uitgerekend tegen het goed draaiende Vitesse zou kunnen doorbreken. Op een goede openingsfase na met een prima kopkans voor Willem Janssen zat dat er eigenlijk geen moment in. Hake moet geschrokken zijn van het kwaliteitsverschil. FC Utrecht kwam er in het restant van de eerste helft niet meer aan te pas en mocht zich gelukkig prijzen met slechts een 1-0 achterstand bij rust. Nadat een goal van Oussama Darfalou wegens buitenspel was afgekeurd na interventie van de VAR zorgde Danilho Doekhi wel voor de voorsprong. De verdediger werd compleet vrijgelaten in het zestienmetergebied en had daardoor alle tijd om de voorzet van de voortdurend opkomende rechtsback Eli Dasa in het doel te werken.

De spelers van Vitesse vieren het - zo bleek later - winnende doelpunt van Danilho Doekhi. Ⓒ HH/ANP

Hake had zijn team behoorlijk verbouwd in vergelijking met het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen van afgelopen zaterdag. Routinier Janssen was na afloop zeer kritisch over zijn eigen spel, maar de andere centrumverdediger Justin Hoogma werd afgerekend op zijn defensieve fouten tegen FC Groningen. De onlangs van Telstar overgenomen Benaissa Benamar maakte zijn debuut.

Op het middenveld ontbrak de geblesseerde Bart Ramselaar, terwijl spits Adrian Dalmau op de bank moest plaatsnemen. Met Sander van de Streek als valse spits en Adam Maher erbij op het middenveld probeerde Hake wat meer zekerheid in te bouwen.

Tegen het energieke aanvalsspel van Vitesse was echter geen kruid gewassen. Het enige dat de ploeg van Letsch zichzelf kon verwijten, was dat het grote veldoverwicht onvoldoende resulteerde in uitgespeelde kansen, waardoor de marge maar één bleef.

FC Utrecht mocht daardoor hoop blijven houden op een resultaat. In de tweede helft kroop de ploeg van Hake wat meer uit zijn schulp. Zeker na het inbrengen van Moussa Sylla waardoor Mimoun Mahi naar de spitspositie verhuisde en de aanvalslinie aan dreiging won.

In afwachting van de komst van Hidde ter Avest, die na het afronden van de laatste formaliteiten en het ondergaan van de medisch keuring later in de week aansluit, bracht Hake de jeugdige Sylian Mokono om op de rechtsbackpositie een aanvallende impuls te geven. De warmlopende Giovanni Troupée kon het warmlopen direct staken. Voor de rechtsback is door de komst van Ter Avest geen toekomst meer bij FC Utrecht en hij zal naar verwachting deze maand nog een transfer maken en anders vertrekt hij komende zomer transfervrij.

Omdat Vitesse niet verder afstand had genomen, bleek FC Utrecht vertrouwen houden in een resultaat en in de loop van de tweede helft kwam de ploeg van Hake beter in de wedstrijd. Mooi om te zien was hoe routinier Janssen zijn ploeggenoten voortdurend aanspoorde en oppepte. Nadat doelman Eric Oelschlägel nog goed had gered bij een schot van Oussama Tannane en Doekhi een goede kans onbenut liet, werd FC Utrecht de gevaarlijkste ploeg. Onder anderen Gyrano Kerk kregen een kans op de gelijkmaker. Letsch probeerde het initiatief terug bij Vitesse te brengen met een driedubbele wissel. Thomas Buitink, Daan Huisman en Tomas Hajek moesten voor frisheid zorgen. Oussama Darfalou, Loïs Openda en Riechedly Bazoer gingen naar de kant. Met goaltjesdief Adrian Dalmau als extra troef ging FC Utrecht op jacht naar de gelijkmaker, het maximale resultaat in deze wedstrijd voor FC Utrecht, maar de grootste kans was voor Tannane, met wiens schot Oelschlägel alle moeite had. Alle energie die FC Utrecht eruit perste, leverde niet meer de gelijkmaker op, zodat Vitesse een kloof van zeventien punten heeft geslagen. Een gat dat normaal gesproken niet meer goed te maken is.

Bekijk hier de statistieken van het duel.