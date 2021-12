Kraker tussen Garry Anderson en Rob Cross, ook Peter Wright in actie Speelschema WK darts: Martijn Kleermaker opent laatste avondprogramma van 2021

Het WK darts gaat na de kerstdagen weer volle kracht vooruit. In Alexandra Palace zijn tien Nederlanders gestart aan hun missie de wereldtitel te veroveren, van wie er nog maar eentje over is: Martijn Kleermaker. De Brabander neemt het donderdagavond op tegen Chris Dobey.