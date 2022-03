Ajax schudt AZ af en treft PSV in finale KNVB-beker

De wedstrijd begon vijf minuten later dan gepland, omdat de spelersbus van Ajax wat vertraging ondervond op weg naar het Afas Stadion. De Amsterdammers werkten wel hun gebruikelijke warming-up af, waardoor de spelers van AZ al bijna klaar stonden om voor de wedstrijd het veld op te gaan toen die van de bezoekers net naar binnen gingen om hun wedstrijdshirt aan te trekken.

Het bleek de opmaat voor een eerste helft die bol stond van de irritatie en de opstootjes. Pantelis Hatzidiakos en Aslak Witry hadden het aan de stok met Sébastien Haller, Antony ruziede met Bruno Martins Indi, en Zakaria Aboukhlal botste hard met André Onana.

Bruno Martins Indi, Antony en Owen Wijndal hebben het met elkaar aan de stok. Ⓒ ANP/HH

Naar kansen was het flink zoeken in de eerste 45 minuten, en de eerste voor Ajax was meteen raak. Steven Berghuis stuurde Antony diep, die Dusan Tadic aanspeelde. De Serviër kwam er niet lekker uit met de bal, maar de doorgelopen Berghuis wel. Hij knalde met een hard schot via de paal de 0-1 binnen. Antony trof nog een keer de lat, maar dat was het Amsterdamse gevaar van het eerste bedrijf wel. AZ stelde er bar weinig tegenover, de enige keer dat de Alkmaarse fans hun ploeg het vijandelijke doel onder vuur zagen nemen, was een schot met links van Jesper Karlsson, dat hoog over verdween.

Steven Berghuis schiet Ajax op 0-1. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft ging de storm van de onvriendelijkheden liggen, maar bleven de kansen en mogelijkheden schaars. Berghuis probeerde het nog eens met een niet al te harde poging van afstand, de ingevallen Tijjani Reijnders kon Onana evenmin verrassen en Antony zag zijn handelsmerk (naar binnen komen en schieten) eindigen in de handen van Peter Vindahl Jensen. Berghuis probeerde het een kwartier voor tijd nog eens met een venijnige inzet, maar de ingreep van Vindahl Jensen was voldoende.

Klaassen gooit duel in het slot

Met publiekslieveling Sam Beukema aan het front ging AZ in de slotfase nog met man en macht op jacht naar de 1-1, maar het zat er deze donderdagavond niet in voor de ploeg van trainer Pascal Jansen, die in de competitie en in Europa aan zo’n goede serie bezig is. Sterker, in de slotminuut gaf de ene invaller, Nicolas Tagliafico, de bal op een presenteerblaadje voor een andere invaller: Davy Klaassen. Daarmee was het duel bij ingaan van de blessuretijd beslist.

En zo staan de twee traditionele topclubs voor het eerst sinds 2006 weer eens tegenover elkaar in de finale van het bekertoernooi. Zestien jaar geleden trok Ajax aan het langste eind, door een treffer in de slotminuut van Klaas-Jan Huntelaar: 2-1. Eerder had Huntelaar ook al de openingsgoal gemaakt, die door Michael Lamey werd weggepoetst.