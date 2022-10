Premium Het beste van De Telegraaf

Familie Schinkels in Sankt-Pölten helemaal Feyenoord-gek ’Hond van mijn zoon heet Bijlow’

AMSTERDAM - Urenlang moet Frenk Schinkels ervoor in de auto zitten, maar de voormalige jeugdspeler van Feyenoord en zesvoudig international van Oostenrijk is van de partij als de Rotterdammers het donderdag in de Conference League opnemen tegen Sturm Graz. Het wordt een lange dag, want de geboren Rotterdammer zit om 05.00 uur ’s ochtends al in de auto voor zijn dagelijkse tv-werk in Wenen. „Die wedstrijd willen we niet missen. Mijn zoon Romario, die politieman is bij een speciale eenheid, is helemaal gek van Feyenoord. Die slaapt onder een Feyenoord-dekbed en zijn hond heeft hij Bijlow genoemd. Die laat geen bal los”, vertelt Schinkels schaterlachend.