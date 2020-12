UEFA-baas over 2020: ’Grote obstakels overwonnen en geleerd dat we samen alles kunnen’

„In 2020 hebben we geleerd dat de Europese voetbalgemeenschap ieder obstakel kan overwinnen door samen te werken, in een sfeer van begrip en compromis. Door als team te handelen en dezelfde doelen na te streven. Die les gaat ons in de toekomst goed van pas komen”, schrijft Ceferin op de website van de Europese federatie.

Als gevolg van de coronacrisis kwam het Europese voetbal in maart volledig tot stilstand. Het EK, dat afgelopen zomer in twaalf landen gespeeld zou worden, werd uitgesteld. De Europese bekertoernooien voor clubs werden in augustus op centrale locaties uitgespeeld.

„We hebben in de afgelopen maanden een reeks grote obstakels overwonnen. In normale tijden waren die onoverkomelijk geweest”, benadrukt Ceferin.

„We hebben de Europese wedstrijdkalender voor 2020-2021 herschreven, we hebben de opzet van vier toernooien aangepast en in augustus in vier weken tijd afgewerkt, we hebben geëxperimenteerd met een veilige terugkeer van fans in het stadion bij de wedstrijd om de Europese Supercup in Boedapest en we hebben EURO 2020 met twaalf maanden uitgesteld. Dat zorgde ervoor dat ook in de nationale competities in vrijwel heel Europa het seizoen 2019-2020 in de zomer uitgespeeld kon worden.”