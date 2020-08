Mercedes bevestigt contractverlenging Valtteri Bottas

De deal met Bottas (30) was al een tijd in kannen en kruiken. Namens Mercedes, het team waar hij sinds 2017 voor uitkomt, won de coureur tot dusver in totaal acht races. Dit seizoen was Bottas de snelste tijdens de eerste Grand Prix in Oostenrijk. Inmiddels is zijn achterstand op teamgenoot en kampioensleider Lewis Hamilton opgelopen tot dertig punten.

Verwacht wordt dat ook Hamilton, hard op weg naar zijn zevende wereldtitel, op termijn zijn aflopende verbintenis bij Mercedes zal verlengen. De Brit zei afgelopen week nog dat er nog niets is besloten over zijn toekomst bij het team, maar dat hij wel nog graag enkele jaren actief blijft in de Formule 1. De toekomst van teambaas Toto Wolff is eveneens nog ongewis.