Bayern-huurling: ’Club dwong mij te spelen ondanks coronabesmetting’

„Na zeven dagen in quarantaine te hebben gezeten, moest ik direct terug onder de lat, ondanks dat ik nog steeds positief testte”, vertelt de 23-jarige doelman in gesprek met Bild. „Fysiek ging het niet goed met me, maar de club wilde dat ik sterker was. Ik speelde nog drie wedstrijden, maar voelde me van wedstrijd tot wedstrijd slechter. Ik was duizelig, had soms last van steken bij mijn hart en kortademigheid. De adrenaline van de wedstrijd zelf hield me overeind.”

Wat Hoffman nog eens extra angstig maakte, was dat zijn ploeggenoot bij Bayern München, Alphonso Davies, op nagenoeg datzelfde moment te maken kreeg met myocarditis (hartproblemen) als gevolg van een coronabesmetting. „Ik heb tegen de clubleiding van Sunderland gezegd dat ik het team op dat moment niet kon helpen en dat ik nader moest worden onderzocht.”

Hoffmann pakte dan ook een vlucht naar München voor onderzoek, waarna hij niet meer terugkeerde bij Sunderland, dat zonder hem promoveerde naar de Championship. Zelf baalt hij hoe zijn periode daar is afgelopen. „Ik heb nog altijd geen gesprekken gevoerd met de verantwoordelijken."