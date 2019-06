Wiegman: ’Ik geloof altijd in dit team’

Ze vervolgt tegenover de NOS. „We zijn heel blij dat we Japan hebben verslagen. Zij zijn misschien wel de best voetballende ploeg van dit WK. We zijn door het oog van de naald gekropen”, weet ze.

Ondanks het sterk aandringen van Japan, geloofde Wiegman juist in Oranje op dat moment. „Als zij die 2-1 niet maken, want ze hebben dotten van kansen gehad, weet je, wij krijgen altijd wel een kans. Ik geloof er dan ook altijd in. Natuurlijk, wij hadden het zwaar, heel zwaar. Dat terwijl we juist in de eerste helft misschien wel onze beste helft hebben gespeeld die ik mij kan heugen. In de tweede helft had Japan daar een antwoord op. We kregen er dan ook geen druk meer op.”

Komende zaterdag wacht Italië. „Alles is mogelijk. Zeker op deze manier, er staat een team dat wil strijden voor elkaar. Als ik zie hoe goed we kunnen voetballen in de eerste helft, kan alle gebeuren.”

