Berghuis: ’Ik voel echt een bepaalde honger’

Destijds was het Europese seizoen voor Feyenoord direct ten einde, nadat de club op bezoek bij de bescheiden Slowaakse club met liefst 4-0 verloor. Ondanks een karrenvracht aan kansen kwam de Rotterdamse club ook in de return niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Die uitschakeling doet nog altijd pijn, aldus Berghuis. „Een harde, maar goede les voor ons,’ zegt de aanvaller op de clubwebsite van Feyenoord. „Bij mijzelf voel ik echt wel een bepaalde honger om dat recht te zetten en een soortgelijk scenario te voorkomen. Ik denk dat ik in dat opzicht ook voor de andere jongens kan spreken die er toen bij waren.”

Berghuis weet inmiddels hoe het voelt om een seizoen geen Europese verplichtingen te hebben. Een groot gemis, aldus de sterspeler. „Dat hebben we vorig seizoen ervaren. Het zou heel mooi zijn om Feyenoord in Europees verband weer op de kaart te zetten. Dat is goed voor de uitstraling van de hele club. Bovendien kan het spelen van Europees voetbal van grote waarde zijn voor onze ontwikkeling als speler.”