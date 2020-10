Ook in Duitsland en België wordt ingegrepen: minder fans in stadion vanwege corona

De aanpassing komt nadat Brussel woensdag besloot om alle café's vanaf donderdag voor een maand te sluiten en een alcoholverbod in de openbare ruimte instelde. Na overleg tussen de stad Brussel en de Belgische voetbalbond wordt ook de organisatie van de interland hieraan aangepast.

Duitsland

In Keulen mogen woensdag slecht driehonderd toeschouwers op de tribunes plaatsnemen bij de oefeninterland tussen Duitsland en Turkije.

De Duitse voetbalbond DFB hoopte 9200 mensen te kunnen verwelkomen in het RheinEnergieStadion, dat normaal gesproken plaats biedt aan bijna 50.000 toeschouwers. Vanwege de oplopende coronacijfers gaven de lokale autoriteiten slechts voor maximaal driehonderd bezoekers toestemming.

De DFB had duizenden vrijkaarten uitgedeeld voor de vriendschappelijke interland. „We willen zo iedereen die veel offers heeft moeten brengen tijdens de pandemie bedanken en een paar uur vreugde en afleiding geven”, aldus bondsvoorzitter Fritz Keller.

Omdat het aantal coronabesmettingen in Keulen gedurende zeven dagen een bepaalde grens heeft overschreden, besloten de gezondheidsdiensten in Keulen dat er een stuk minder mensen naar binnen mogen in het stadion. De gratis kaartjes zijn ongeldig verklaard. „De DFB vraagt alle fans die zo’n ticket hebben woensdag niet naar het stadion te komen.”

De bond hoopt volgende week dinsdag, als de Duitse voetbalploeg voor de Nations League tegen Zwitserland weer naar Keulen komt, alsnog duizenden fans gratis naar binnen te kunnen laten gaan.

In Nederland werden de regels onlangs dusdanig aangescherpt, dat supporters niet meer welkom zijn bij sportwedstrijden.