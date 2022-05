Premium Het beste van De Telegraaf

Schotten en ’Gio’ kunnen 50 jaar na dato weer zegevieren Rangers kan zich in geschiedenisboeken voetballen

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Giovanni van Bronckhorst betreedt het veld in het stadion van Sevilla, waar de Europa League-finale wordt gespeeld. Ⓒ GETTY IMAGES

GLASGOW - Exact vijftig jaar nadat Glasgow Rangers in Barcelona de eerste en enige Europese hoofdprijs in de clubgeschiedenis in ontvangst mocht nemen, wacht de ploeg van Giovanni van Bronckhorst woensdagavond opnieuw een finale op Spaanse bodem. In navolging van Camp Nou kan Estadio Ramon Sanchez Pizjuan uitgroeien tot een nieuw Iberisch bedevaartsoord.