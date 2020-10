Zorgen Phillip Cocu nemen toe na weer nederlaag Derby County

In de uitwedstrijd tegen Huddersfield Town, de ploeg van Ajax-huurling Carel Eiting, ging Derby County dinsdagavond met 1-0 onderuit. Juninho Bacuna scoorde de enige treffer.

Het was de vijfde nederlaag van dit seizoen voor Cocu met Derby County dat van de zes competitiewedstrijden er slechts eentje wist te winnen. De club staat nu op de 21e plek in de Championship, die 24 ploegen omvat.

Bekijk ook: Phillip Cocu staat onder zware druk

Cocu kon niet beschikken over zijn aanvoerder Wayne Rooney. De Engelse oud-international, die bij zijn club tevens als assistent-coach fungeert, moet thuis voor tien dagen in afzondering blijven nadat een vriend van hem positief is getest op het coronavirus. De bijna 35-jarige Rooney bleek zelf niet besmet.

Mocht Cocu na de tegenvallende resultaten aan de kant worden gezet bij derby County dan geldt Rooney als kandidaat om hem op te volgen.