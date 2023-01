Marathonschaatsers gaan zondagochtend de Weissensee op voor Open NK

Voorwaarde is wel dat de wedstrijden om 11.00 uur in de ochtend verreden zijn. De mannen beginnen daarom al om 07.30 uur aan een race over 120 kilometer, de vrouwen gaan een minuut later van start en rijden 80 kilometer. De afstanden van beide wedstrijden zijn iets ingekort, om op tijd klaar te zijn.

De marathonschaatsers zouden deze week op de Weissensee eigenlijk ook al de Aart Koopmans Memorial rijden, maar die werd geschrapt, net als de Alternatieve Elfstedentocht voor toerrijders. Het ONK stond voor zaterdag op het programma, maar is dus verplaatst naar zondag. Het is de bedoeling dat maandag en woensdag nog twee Grand Prix-wedstrijden worden gereden op de Weissensee. De marathonschaatsers rijden eind februari ook nog drie Grand Prix-wedstrijden in Zweden.