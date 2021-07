Oefenvoetbal: Vitesse gaat onderuit tegen laagvlieger

Vitesse werkte vrijdag en zaterdag een tweeluik af. Op vrijdagavond speelden de reserves tegen Go Ahead Eagles (1-1), waarna de A-keuze van dit moment in de Gelredome mocht aantreden tegen SK Lommel, het Belgische filiaal van Manchester City met ex-AZ-speler Stijn Wuytens in de gelederen en ex-PSV’er Andrew Mendonca als invaller. Zowel de nieuwe doelman Markus Schubert als nieuwe spits Nikolai Frederiksen stond in de basis bij Vitesse. De Deense aanvalsleider speelde ditmaal onopvallend, Schubert werd nauwelijks getest, maar incasseerde wel een tegengoal. De beoogde basisspelers Eli Dasa en Jacob Rasmussen ontbraken nog door fysieke problemen. Zij werden vervangen door Dominik Oroz en Tomas Hajek.

Weinig gevaar

Vitesse was de dominante ploeg tegen de Belgen, maar zoals vaker deze voorbereiding resulteerde dat te weinig in doelgevaar. Voor rust wist alleen Loïs Openda gevaarlijk te worden, in de tweede helft kwam er door het spel van debutant Yann Gboho, afgelopen week gehuurd van Stade Rennais, wat meer schwung in het spel van de Arnhemmers, maar tot doelpunten leidde dat niet. Het dichtst bij een goal was linksachter Maxi Wittek, die een vrije trap op de lat joeg.

Waar Vitesse vorig seizoen kon bouwen op een goede defensieve organisatie en veelvuldig de nul hield, is het deze voorbereiding nog geen enkele keer gelukt om zonder tegendoelpunt te blijven. In de slotfase sloeg ook SK Lommel, vorig seizoen vierde in de Belgische Tweede Klasse, toe. De Arnhemse defensie werd door een snelle counter helemaal uit elkaar gespeeld. Caio Roque kopte raak na een uitstekende rush van Kluiverth Aguilar, een Peruviaan die vernoemd is naar Patrick Kluivert.

Vitesse heeft nog anderhalve trainingsweek en één oefenduel, met het Duitse VfL Bochum, voor de boeg, alvorens op donderdag 5 augustus het eerste duel in de derde voorronde van de Conference League op het programma staat. De tegenstander in dat duel is Levadia Tallinn uit Estland of FC Dundalk uit Ierland. Het eerste duel tussen deze teams is vorige week geëindigd in 2-2.