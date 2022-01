Eredivisie Vrouwen uitgebreid met Fortuna Sittard en Telstar

„We hebben altijd gezegd dat we streven naar een Eredivisie Vrouwen met twaalf kwalitatief goede clubs”, zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. „In de visie van de KNVB is dat de ideale grootte voor het beschikbare voetbaltalent in Nederland, om een geschikt aantal wedstrijden te spelen en om door te groeien naar de Europese top. Met de komst van Fortuna Sittard en Telstar zijn we een stuk dichter bij ons streven naar dit ideale competitieformat.”

Telstar bereidt zich al jaren voor op deelname aan de Eredivisie en neemt sinds het seizoen 2020/’21 deel aan de beloftencompetitie. Met Fortuna Sittard is er voor het eerst sinds jaren weer een Limburgse club vertegenwoordigd op het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal.

Beide clubs hebben het zogeheten ’commerciële convenant’ ondertekend, waarmee de clubs en de KNVB de handen ineen hebben geslagen om samen de commerciële en maatschappelijke waarde van de Eredivisie Vrouwen verder te vergroten. De negen clubs die nu de Eredivisie vormen zijn: FC Twente, Ajax, PSV, Feyenoord, PEC Zwolle, ADO Den Haag, VV Alkmaar, sc Heerenveen en Excelsior.

„Er is een mooi hoofdstuk toegevoegd aan de toch al rijke historie van Fortuna Sittard”, aldus Ivo Pfennings, algemeen directeur van de Limburgse club. „We hopen in brede zin een voorbeeld en inspiratie te worden voor meiden en vrouwen met dromen en ambities.”

„Wij willen blijven ontwikkelen, perspectief bieden en dromen uit laten komen”, zegt drievoudig olympisch schaatskampioene Yvonne van Gennip, voorzitter van Telstar Vrouwen. „Meedoen in de Eredivisie is de kroon op het werk van iedereen die zich hier met veel enthousiasme voor heeft ingezet. Jong talent in de sport een kans geven, is waar wij voor staan en waar ik als trotse voorzitter graag een bijdrage aan lever.”