Van Marwijk ontslagen bij Emiraten

Hij wist zich in de Golf Cup met zijn elftal niet door de groepsfase heen te loodsen. Van Marwijk was sinds maart in dienst. De voormalig bondscoach van Oranje kreeg als opdracht om het team naar het WK van 2022 in Qatar te leiden, maar boekte in de afgelopen periode niet veel succes.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik